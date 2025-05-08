楊偉廉獲委終審法院非常任法官　曾任新西蘭最高法院常任法官

​行政長官已接納司法人員推薦委員會就任命楊偉廉爵士(Sir William Gillow Gibbes Austen Young KNZM KC)為終審法院其他普通法適用地區非常任法官的推薦，並會在徵得立法會同意後，根據《基本法》第88條及《香港終審法院條例》(第484章)第9條作出任命。楊獲任命後，終審法院其他普通法適用地區非常任法官的名單將包括6位來自英國、澳洲及新西蘭的法官。

楊偉廉爵士於1997年12月就任新西蘭高等法院法官，至2004年獲任命為上訴法庭法官，並於2006年出任該庭庭長。2010年，他晉升至新西蘭最高法院(即新西蘭的最終上訴法院)，並在該院擔任常任法官直至2022年4月(年屆法定退休年齡)，其後續以署任法官身份留任兩年。楊自退任新西蘭最高法院常任法官後，曾於塞舌爾、薩摩亞及斐濟的終審法院擔任法官。

《基本法》第90條及條例第7A條規定，終審法院法官的任命，須由行政長官徵得立法會的同意而作出。政府將會就有關的任命徵求立法會同意。