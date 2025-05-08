21個的士團體代表明到運輸署請願　斥忍受11年籲速立法規管白牌車

網約車衝擊的士業，的士業界早前曾傳出討論罷駛的激烈抗爭計劃，其後平息，近日再有團體致函政府高層促規管網約車，香港的士小巴商總會會長周國強表示，業界已忍受11年，21個團體共38人明日(9日)早上10時會到運輸署西九龍政府合署總部請願，要求當局立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車，並對提供白牌車服務的平台及營運者加強執法力度。

是次請願由身兼智慧出行聯合商會主席的周國強聯同38名的士業界代表發起。周國強表示，非法白牌車及網約車平台持續在法律灰色地帶營運，對正規運輸行業構成重大打擊。他強調，業界已忍受11年，政府至今仍未就白牌車問題立法管制，促請當局盡快修補法律漏洞。

周國強引述業界數據指，受白牌車影響，的士司機收入大幅下降，高達75%車主陷入資產負債困境，批評部份網約平台不僅默許白牌車司機營運，更涉嫌提供支援及包庇，嚴重破壞交通秩序，損害合法經營者的權益。

此外，的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克和近日向港府發公開信，反映的士業界面臨的困境，要求政府立即回應業界的質疑，並提出切實可行的解決方案，以保障合法投牌業者的權益，否則業界將不得不採取進一步行動，捍衞其生存權利。