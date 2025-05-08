調查揭私營醫療收費7年飆最高5成　多種手術最貴收費高平均一倍

香港私營醫療收費透明度近年備受關注，有醫療界議員於今年3月進行一項私營醫療服務收費調查，獲512名私人執業的醫生回覆，並於今日(8日)公布統計結果。數據顯示，有近30%醫生收費較1年前上升、66%醫生收費較3年前，高多項私營醫療服務收費存在差異。另外，常見的腸胃內窺鏡，以及外科手術的收費差距較大，最貴收費較平均高接近一倍。與醫學會統計數據相比，過去7年醫生收費全面上升，升幅約為20%至50%，即年通脹率約2.6%至6%。負責調查的議員林哲玄指出，由於外科手術種類不一，故不宜過分解讀，但亦希望政府提高科營醫療服務收費透明度時，會採取更簡單易明的系統，以免市民在不了解其他醫生的收費時「硬食」。

林哲玄今年3月向全港私人執業的全職及兼職醫生發出逾1.6萬份問卷，當中512份來自私人執業醫生。512人中，有381人為專科醫生，當中最多為兒科或外科醫生。調查發現，多項手術的最貴及平均收費，差距接近甚至超過一倍。

根據調查，外科醫生的手術套餐收費(包括巡房費)中，超大型手術的收費中位數，及第90個百分位數，分別為13.5萬港元及24萬港元；而小型手術的收費中位數則為11,500港元，第90個百份位數為2萬港元。

至於較多人需要的胃鏡及大腸鏡服務，基本檢查收費的中位數與第90個百分位相若，但若涉及進階治療，例如介入性胃鏡超聲波等，收費中位數與第90個百分位則分別為2.2萬港元及3.9萬港元。而該服務的套餐價收費差距更大，中位數與第90個百分位分別為約2.6萬港元及13.7萬港元。

與香港醫學會2018年進行的調查數據相比，今年私人醫生的收費全面上調，升幅介20%至50%，其中大型手術的外科醫生收費升幅約達43%、家庭醫學或普通科門診診金亦上調4成至平均420港元。

另外，調查亦問及私人醫生參與政府公私營協作計劃的情況。參與「基層醫療指南」及醫健通的醫生較多，受訪專科醫生的參與率分別達51%及68%，而普通科醫生更達87%及72%。不過，政府基層醫療的「旗艦」項目「慢性疾病共同治理先導計劃」，專科醫生參加率只有4%，而普通科醫生亦只有21%。

林哲玄指出，由於外科手術種類繁多，故難以劃一評論，但亦希望數據有助日後加強私營醫療收費透明度。他續指，近年雖然租金未有大幅調整，但由於各種手術涉及不同醫療器材，且醫療人員薪金亦有上調，可能與收費上調有關。雖然自由市場中收費存在差異可以理解，但林認為，差距愈大，所需的透明度也較高。

政府明日(9日)將就私營醫療服務收費透明度進行諮詢，他就希望政府會將相關資料整合得簡單易明，例如列出健康及較高危病人的收費，讓市民求醫前大概了解收費，不用付完診金後才「硬食」。他又提到，政府執行有關政策時需要小心，以防有部分市民因價格便宜，以為「唔做就傻仔」，而接受不必要的醫療服務。