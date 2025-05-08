物流公司前經理涉空運詐騙案　認隱瞞利益衝突還押候判

一名物流公司前經理因涉嫌在處理客戶空運訂單時，經兩間與他有關係的中介公司向承運代理商發出總值逾910萬港元的訂單，從中牟取私利共逾120萬港元。他早前被廉政公署落案起訴，今日(8日)在區域法院承認兩項欺詐罪名，案件押後至5月22日判刑，被告還押看管。

被告黃永浩，42歲，案發時擔任慕佰仕物流有限公司空運及業務發展經理。案情指，他在2016年3月至2019年6月期間，透過兩間與他有關聯的中介公司JTC Development Limited及飛華物流有限公司，向承運代理商發出總值逾910萬港元的空運艙位訂單。調查顯示，JTC由與被告有關連人士成立，被告及其家人在該公司擁有財務權益。

廉署人員在被告住所搜獲JTC的公司印鑑及支票簿等文件。被告另與飛華達成協議，安排慕佰仕經JTC下單，並向飛華支付每張訂單50至100港元手續費。不過，被告從未向公司披露其與兩間中介公司的利益關係。廉署提醒商業機構應制定清晰的利益衝突申報機制，僱員隱瞞利益衝突可能觸犯相關刑事罪行。