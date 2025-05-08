的哥不滿復康巴士燈位阻開車　網民鬧爆欠同理心

香港人出名冇耐性，尤其是阻人「開工」更是罪大惡極。《東呼即應》近日發現有的哥上傳影片，指自己在等燈位時，前面一輛復康巴士接載輪椅客，阻延了近兩分鐘，質問輪椅客「係咪大X晒」，結果反被網民公審，紛紛斥責的哥欠缺同理心；不少人力數的士司機經常拒載輪椅客的惡行。

近日網上流傳的一段行車紀錄儀片段，相信是的士車廂內拍攝，片段顯示在紅綠燈位前，有一輛復康巴士正在接載輪椅客上車。的士司機似乎愈等愈不耐煩，終於爆出一句：「喂，現在大X晒嗎？」

有網民留言指，就片段所見，復康巴士相信也是因為找不到車位停泊，才停泊在紅綠燈位前，希望大家能多一些同理心，體諒一下行動不便的人士。他們又說整個上落過程也只是一分多鐘，「難道有些人真的分分鐘幾十萬上落？」

這段的哥吐槽片段再次成功引發一次的士行業形象網上民意調查。不少網民怒轟，的士拒載輪椅客無所不用其極，扮壞車、扮不認路，甚至直接「扮盲」駛走，不一而足。現在有車輛肯接載輪椅客，的士司機就不要那麼多話了。

有網民表示，的士司機應該反思自己的服務態度，而不是抱怨復康巴士阻礙了他們的「搵食」機會。更有網民呼籲政府加強對的士行業的監管，杜絕拒載等違規行為，保障所有市民的出行權益。