不銹鋼醒目用法你要知　專家教你避開幾大伏位

不銹鋼廣泛應用於日常廚具和器皿等用品，其耐用、堅硬、容易清潔等多種好處備受推崇。然而，坊間對不銹鋼廚具或餐具質素差異以至對食用安全的影響，均不甚了了。有指酸性物質在不銹鋼煲內進行烹煮時，會釋出對人體有害的重金屬，引發市民關注。《東呼即應》邀請專家教路，正確的使用方法，避開伏位。例如不銹鋼餐具攪拌食物，過程中表面塗層有機會被刮破，如器皿表面出現腐蝕黑點或刮痕，情況嚴重便需要更換。

近期有網民分享使用網購的「不銹鋼測試劑」自行檢查不銹鋼餐具，竟發現不少冒充不銹鋼的劣質金屬。香港食品創新科技中心項目總監方麗影解釋，不銹鋼試劑多數是弱酸的化學成分，大部分離不開鹽酸、硫酸或者硝酸。而不銹鋼是一種合金，其主要成分是碳、鐵、鉻、鎳、錳等主要金屬元素。如果錳成分含量高，或有機會浮在表面，遇到弱酸時就會產生紅色，亦反映不銹鋼的物料有機會含錳量比較高，或者塗層受到腐蝕。

方麗影續指烹調食物時，大部分食物屬於中性或者微酸、微鹼，正常很難酸鹼值達2或3以下，鹼性達10或以上。兩極化的酸性、鹼性食物一般較少出現，除非直接將鹼水倒進去烹調，或直接將醋酸即白醋烹煮。雖然產品耐酸耐鹼，但長期使用亦會對塗層有磨損，而攪拌食物時，鑊鏟或餐具尖銳的位置亦會令表面塗層刮破。如果餐具或者烹調器皿發現表面出現腐蝕、黑點或刮痕，情況嚴重便需要更換，確保食用安全。

方麗影續稱，不銹鋼變色十分正常，因當中含有鉻，保護不銹鋼物料防止生銹，而烹調過程中的食材、水分、醬汁加熱後，底層就會輕度地慢慢氧化，而形成一層氧化膜。出現這情況，把煲洗淨後，陽光或者光線照射下會產生折射，而呈現藍綠色。再加上，家中的食水亦會含有鈣、鎂等礦物元素，礦物元素有機會沉積在煲底，令不銹鋼產品變暗啞及反光，但並不牽涉食安因素。處理方法是加入檸檬片或者白醋，加水輕輕加熱，泡浸兩、三個小時，就會還原正常。

至於不銹鋼有不同編號，香港工程師學會材料分部主席鍾志源表示，200系列不銹鋼使用較少的鎳，較多錳，而由於含有氮，通常在寒冷環境仍然強韌耐用；300系列不銹鋼則有更高耐腐蝕性，能夠在高溫之下保持強度，容易維修；304不銹鋼合金成分更加高，增強耐腐蝕性及強度、韌性。

鍾志源又說，304型有好的耐腐蝕性，尤其潮濕或酸性環境中，能更有效防止生銹，亦容易清潔，符合食品安全及醫療標準，是最廣泛使用的不銹鋼。鍾建議，市民可塗抹醋、檸檬汁或其他酸性溶液檢測不銹鋼的防腐性能。如果測試過程中發現出現氣泡或變色，可能金屬未必是真正的不銹鋼，或是次等不銹鋼。

至於不銹鋼容器能否在微波爐中使用，鍾志源說一般金屬，包括鋁箔或者不銹鋼，在微波爐內就好像鏡子，會反射微波光波，導致火花，甚至會燃燒。但部分有特別設計的不銹鋼容器，通常會有平滑的表面及邊緣，不會有尖角位，能夠減少火花的風險，亦可能採用特別塗層，減少微波反射以及熱量保留問題；而熱容器要有微波安全標記，才可使用微波爐加熱。