城大辦中部非洲藝術展　結合新媒體首重現百年文化瑰寶

非洲中部藝術和文化遺產首次在香港呈現，香港城市大學於般哥展覽館推出的「召喚無形：中部非洲藝術展」，將於明日(9日)起至9月28日開放。城大展覽結合新媒體科技，分設成3大重點展覽區，透過近200件藝術品及新媒體裝置，帶領觀眾「穿越時空」探索這片被遺忘的藝術世界。

展覽劃分為三大主題展區，包括「儀式雕像：召喚」、「面具：變身」、「兵器：社會與象徵行動」，匯集近200件19世紀至20世紀初的中部非洲藝術珍品，並特別劃分6個地理文化區域，包括中非西部、贊德地區、中非腹地、庫巴、盧巴和大湖區。觀眾除了能欣賞每個族群獨有的藝術傳統，亦可同時感受他們的文化和精神價值。

新媒體副策展人侯雨濛創作5件媒體藝術裝置，包括3D動畫重現權力雕像的靈性故事、虛擬3D面具舞蹈體驗，以及運用RFID技術的兵器引擎互動裝置，公眾還可參與沉浸式互動裝置演‧武‧場，模仿贊德(Zande)武士的戰技，沉浸於中部非洲的文化脈絡中。

聯合策展人趙式慶表示，展覽展現了殖民統治前中部非洲豐富多元的藝術傳統，這些雕塑、面具和兵器不僅是藝術品，更承載著族群的精神信仰與社會記憶。展覽特別呈現中部非洲三大藝術瑰寶，揭示藝術與社會文化的深刻連結。

展覽在位於城大劉鳴煒學術樓18樓的般哥展覽館舉行，並且免費開放，公眾可透過網上預約或現場登記參觀。開放時間為上午10時至晚上7時(逢周一休館)。