醫卓所今成立及首次開會 擬探討及制定公私營醫療臨床指引

由政府組織的「醫學實證與臨床卓越研究所」今日(8日)成立並舉行首次會議，負責制訂公私營醫療服務的臨床指引，並研究相關的服務質素及效益。會議上，召集人及成員制定了醫卓所的管治架構。而醫卓所的初期的工作，將集中探討篩查、診斷、治療和管理不同疾病的臨床做法，並評估各種醫療選項的效益，例如藥物、醫療器械、診斷技巧、手術程序、創新醫療科技等，同時加強公眾教育，確保醫患溝通清晰且有效。政府對醫卓所成立表示歡迎。

衞生官員表示，目前香港的公私營醫療服務之間，並沒有共通的臨床標準和指引。市民求醫時所獲得的醫療服務，往往取決於醫生的知識和經驗，導致服務水平存在差異，希望透過醫卓所提高醫療界別的專業共識，並提升醫療質量，讓病人受惠。

官員又指，醫療科技日新月異，期望醫卓所可促進醫療專業交流，並與內地及海外地區負責相關臨床指引的機構保持聯繫，讓醫護了解並應用最新技術，推動香港發展成為「國際醫療創新樞紐」。

醫卓所將定位為獨立、以專業主導的平台，由本港七間醫學界主要機構組成。創始成員包括香港醫學專科學院、衞生署、醫院管理局、基層醫療署、香港中文大學醫學院、香港大學李嘉誠醫學院，以及香港私家醫院聯會，並由醫專前主席梁嘉傑出任醫卓所首任召集人。