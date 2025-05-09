議員指本港對中東等貿易有增長　惟要彌補美國市場非一時三刻做到

美國打響關稅戰，本港商界承受極大壓力，香港總商會早前因應關稅戰導致中美經貿環境波動、政策不確定性高，決定延後訪美。代表團出訪卡塔爾和科威特的隨團成員之一香港總商會理事、立法會議員林健鋒接受電台訪問表示，港商以往較依賴美國市場，過去兩年對中東或東盟貿易有增長，但數量始終未及美國，要彌補美國市場，不是一時三刻可以做得到。他認為中東有很大商機，例如科威特，在新能源、基建等都有很大發展空間。商界要認真了解當地情況，因應情況做新建議或新產品。

對於中東新能源的發展，隨團的城巴母公司匯達交通服務有限公司主席張堃表示，由傳統能源切換至新能源，是每個中東國家，向新經濟發展過程中，必定要做的事情，認為有發展空間。有部分中東國家城市人口密度較低，對巴士的服務需求有不同。他指出，並非要一下子擴展所有中東市場，而是透過阿聯酋發展氫能汽車的成功經驗，擴展業務至卡塔爾及科威特，未來開拓加氫站及巴士車廠管理等業務。

另外，隨團的香港總商會主席陳瑞娟表示，出訪是加強與卡塔爾和科威特溝通合作，招商引資，冀與當地商會簽署合作備忘錄。她指，近年香港與海灣阿拉伯國家合作委員會6國的貿易額有所增長，去年中東投資在內地及香港市場有90億美元，可見過往雙方交流及訪問取得成果。

對於香港只是作為中東企業進入內地市場的跳板，不能留住這些企業，陳表示不認同，反而認為引入大灣區城市可以做到三方合作，發揮香港超級聯繫人及超級增值人角色。指中東亦有不少家族生意，本港作為資產管理中心，有能力留住超高資產淨值客戶。