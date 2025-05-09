律師會稱商貿活動離不開法律　本港擁有相關人才可助企業走出去

港府率團訪問卡塔爾和科威特，隨團律師會會長湯文龍今日(9日)在電台節目表示，商貿活動離不開專業法律服務支持，企業在海外投資涉及不同法制，香港擁有具備國際視野的法律人才，可以協助企業「走出去」。湯指出，有很多國際律師事務所在香港設立辦事處，同時亦有逾1,600名註冊海外律師及逾80家註冊的外地律師事務所，讓香港可以在海外併購、融資、知識產權及保險等方面提供法律服務。

湯續稱，在CEPA新修訂下，增加「港資港法」和「港資港仲裁」措施，若一些公司與香港有聯繫而在大灣區做生意，可以選用普通法作為制度，若日後出現爭議，亦可選擇香港作為仲裁地。若有內地企業到中東做生意或中東企業到內地做生意，就很大機會選擇香港作為跳板。他稱，中東很多地方用普通法，香港可以作為橋樑，協助中東企業。

另外，隨團的工業總會主席莊子雄表示，業界對今次訪問很有期望，希望打造經濟多元化，相信香港可以與對方在新興產業方面有更多合作機會，中東國家與香港在文化等方面有很大不同，港商要在當地發展或不太習慣。期望今次行程可以與當地政府及商會代表聯繫，若港商要到當地發展有甚麼要注意，如何可更快融入這兩個國家的市場。此外，隨團的廠商會會長盧金榮亦表示，目前國際環境局勢較緊張，今次出訪是合適時機，發展多元化市場，可以減低貿易戰對香港的影響。期望與中東政府官員及政商界見面，多些交流，亦希望港府爭取更多投資有利政策。