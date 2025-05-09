台稱新教宗清楚兩岸不同　爭取賴清德出席就職禮

美國樞機普雷沃斯特周四（8日）在梵蒂岡當選成為新教宗，台駐教廷大使李世明憶述，過去互動時對方很清楚台灣與大陸的分別，讓他印象深刻，相信未來台梵關係會有更好發展。台外事部門政務次長陳明祺則稱，爭取讓台灣地區領導人賴清德出席新教宗就職典禮。

李世明周五（9日）搭飛機返台卸任退休，他出發前一晚適逢新教宗選出的歷史時刻。他接受台媒專訪表示，普雷沃斯特前年9月30日晉升樞機主教典禮後，曾特別跟對方握手致賀，表達來自台灣的祝福，對方立即表示知道台灣，也能很清楚分辨台灣與大陸的不同。他又指，新任駐教廷大使賀忠義在新教宗當選之際上任，是很好的時機安排，賀忠義很了解美國事務，新教宗是美籍，相信未來台梵關係一定會有更好發展。

民進黨立委陳俊宇周四在立法院外交及國防委員會問及大陸對教廷施壓，要求梵蒂岡不得接受台灣代表參加教宗葬禮。陳明祺回應指，台灣不是去感受到壓力的一方，而是梵蒂岡，很高興梵蒂岡能堅持。對於賴清德是否有機會出席新教宗就職禮，陳明祺稱人選由賴清德辦公室決定，其部門配合執行，會全力爭取。