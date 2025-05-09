海皇粥店一夜執笠　工會正協助逾百名受影響員工　約20人為外勞

開業33年的海皇粥店前晚突然向員工發信，宣布結束全部業務並終止僱傭合約，截至昨晚，勞工處已收到逾80名該公司員工求助，追討欠薪、遣散費等共約800多萬元款項。飲食業職工總會會務主任招冠聰今日（9日）在電台節目表示，正協助逾百名受影響員工，估計每人至少被拖欠10萬元，部分年資較長的員工，更被拖欠20至30萬，合共涉款達800至1,000萬元。受影響員工年資由2年至25年不等，事前無察覺公司有結業迹象，目前只能透過勞工處協助取回應有的賠償，促請僱主盡快負責任地向員工交代情況。

立法會議員林振昇批評海皇粥店的處理方法不負責任，認為應提早通知員工，讓他們有心理準備及時間，重新找工作。他同時關注受影響外勞員工的情況，指很多外勞要支付數萬元中介費才能成功來港工作，被解僱後要在14日內回到原居地，更可能要按協議每月繼續支付約千元的費用，建議當局審批外勞申請時，要提高標準，包括了解公司的財務狀況，並與內地部門合作限制中介費。另外，招冠聰亦指出，受影響員工中有大約20人是外勞，他們面對兩難情況，無論留港或回內地繼續追討，均成本高昂。