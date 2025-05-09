內地推強制性國家標準　保證斷電碰撞車門照開

內地近來接連發生小米SU7電動車碰撞起火等致命事故，引起社會對車門把手安全的重視。工信部周四（8日）發布消息，公開徵集對《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目的意見，截止日期為下月7日，計劃要求車門系統保證在斷電、碰撞等事故中能夠開啟，以便於救援及逃生。

據報道，起草單位包括中國汽車技術研究中心有限公司、吉利汽車研究院（寧波）有限公司、北京車和家汽車科技有限公司等。《汽車車門把手安全技術要求》聚焦潛在逃生、救援風險，規定汽車應急式車門內把手的安裝要求、隱藏式車門內把手和應急式車門內把手的標誌要求、電動式車門外把手的防夾要求與試驗方法、車門外把手和車門內把手的強度要求與試驗方法、電動式車門把手的動態試驗要求與試驗方法，將填補對隱藏式車門內把手等規範不足的空白。

工信部強調，修訂標準具重要意義，其中強化汽車車門外把手在碰撞、起火等事故場景的安全邏輯，增加機械或斷電保護等安全冗餘設計要求，保證事故中車門系統能開啟，從而救援及逃生；保證翻滾、墜落事故中，能防止門把手的誤作用，降低乘員跌落風險；規範隱藏式車門內把手、應急式車門內把手易於識別的安全標誌，降低乘員逃生難度；保證車門把手結構強度，防止事故發生後門鎖操縱機構功能喪失。