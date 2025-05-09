內地機構收費「自組團」來港行山　港府稱未持牌或違法會跟進

五一內地長假期期間，有內地教育機構收費「自組團」來香港行山，但機構未有聘請持牌導遊帶團，只有一名內地教師「身兼」領隊及導遊。旅遊事務專員張馮泳萍回應指，帶團的人或已違反持牌導遊法例及非法在港工作，已轉交旅遊業監管局跟進。

剛過去的五一長假期共錄逾900個內地團訪港，超越疫情前水平。不過有傳媒發現，有內地機構在社交平台「自組」赴港行山親子團，到訪西貢西灣亭及麥理浩徑，一家三口一日收費3,000元人民幣。他們在高鐵站集合，再一同乘公共交通工具到景點，期間有內地教師「帶團」，並且承認身兼領隊及導遊。

身兼旅監局副主席的張馮泳萍在電視台節目上表示，他們一般是以旅遊簽證或以旅遊方式來港，但進行受薪工作，有機會已違反持牌導遊法例，以及違反以旅遊簽證來港的規限，旅監局會跟進事件，亦與入境處緊密聯繫處理個案。她重申，不論在本地辦旅行團還是做導遊、領隊都要申請牌照，否則即屬違法。

張馮泳萍又指，旅監局會主動檢視內地社交平台的內容，留意有否疑似非法的行為，亦會接投訴。她認為除了檢控違法個案外，亦會透過推廣和教育，令旅客知道使用持牌旅行社及持牌導遊服務所得的保障。