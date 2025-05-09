廣東逾百暴雨預警生效　湖南風雹塌樓疏散40多人

內地中央氣象台周五（9日）上午繼續發布強對流天氣黃色預警、暴雨藍色預警、大風藍色預警，雨帶已到粵西、珠三角沿海，廣東100多個暴雨預警生效，並啟動防汛Ⅳ級應急響應、水利防汛Ⅳ級應急響應。其中深圳發布全市雷雨大風黃色預警信號、暴雨黃色預警信號，全市進入暴雨戒備狀態。

據預測，周五上午8時至周六（10日）上午8時，廣西、廣東等地局部地區有大暴雨。黃淮中部、江南東部、華南等地料有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中廣西部分地區將有10級以上雷暴大風；華北中部、江南東部、西南地區東部、華南等地料有小時雨量大於20毫米的短時強降水天氣，其中河北、江西、福建、廣西、廣東等地部分地區小時雨量大於50毫米，最大可逾80毫米。

湖南省岳陽縣周四（8日）遭遇大風冰雹天氣，柏祥鎮有村民指家中兩層房屋倒塌，他們3人躲在屋角逃過一劫，父親75年來沒見過這麼大風，車輛和樹苗家禽等均有損失。大風暴雨天氣導致當地6戶房屋倒塌，100多戶受損，當地共疏散40多人，未有人傷亡，有關部門正搶修電力、通訊等設施。水利部和中國氣象局同日聯合發布黃色山洪災害氣象預警，指北京西部、湖南南部、廣東西北部等局部地區山洪可能性較大。