青年設計師競賽即日起至6月中報名　總獎金達80萬元

本港近年積極協助青年北上發展。建測規園界將舉辦「前海•香港青年設計師競賽2025」，設兩個項目讓年輕設計師參與。如得獎作品獲前海當局採納便有機會實施，相關參賽者除了獎金，亦會獲顧問費已落實其設計。他們「教路」，參賽者應實地考察，了解當地城市脈絡；亦要多發問，了解顧客需要。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，比賽設有「3座人行天橋概念方案」及「前海媽灣國際街區藝術裝置概念方案」，參賽者可擇其1或同時參與2個項目。他說比賽總獎金達80萬港元，而獲獎作品經前海認可後將予以實施，相關參賽者將簽約並獲每項目13.5萬港元。他舉例，2019年競賽優秀作品「玩仔廁YOTLET」，早前已於前海桂灣公園落成啟用。

比賽評審由2名內地專家及5名香港專家組成，而參賽年齡上限為45歲，非永久居民亦可參賽。為鼓勵更多青年參與，謝偉銓指除了4大學會會員，「現正就讀之課程或從事工作之經驗，有助成為4個學會之會員」者，亦合資格參賽。評審之一的香港園境師學會會長陳元敬補充，45歲的年齡上限寬鬆，因為多數為年輕人而設的比賽，年齡上限為40歲。

競賽即日(9日)起至6月中接受報名，其後會有實地考察及2輪提問，參賽者於8月繳交作品後，9月中會舉行頒獎禮。被問到是否有預期參賽人數。謝偉銓指過去2次競賽都有超過100位參賽者，2023年有約40個參賽團體，本次開放在讀學生參與，期望能有更多參賽者。

至於是否有任何「貼士」給參賽者，陳元敬認為比賽目的是要落實作品，參賽者應實地視察，設計應結合當地城市脈絡。香港高等教育科技學院設計及建築學助理教授劉偉健，亦認為實地考察重要，同時建議參賽者多發問，了解客戶需要。香港建築師學會義務秘書何建威則指，教授最常問學生「你個concept（概念）係乜」，認為設計要有創意，同時「好玩、開心」。