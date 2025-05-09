檢330萬冰毒8公斤原材料　拘墨西哥漢涉村屋製毒販毒

東九龍區警員早前接獲線報，指有跨境販毒集團招募外籍人士以旅客身份入境香港，並利用村屋作為製毒工場以及販運毒品。經過情報分析及深入調查，東九龍區警員成功鎖定一名外籍男子，涉嫌利用兩個村屋作為製毒工場及販運毒品。為響應逸影暨黑焰行動，於昨日(8日)在新界錦田以及落馬洲一帶進行反毒品行動，警員突擊搜查錦田一個村屋單位，於現場以涉嫌「製造危險藥物」拘捕一名37歲外籍男子，檢獲大量製毒工具，包括電磁爐、煲、溫度計、8公斤製毒原材料及液態冰毒的半製成品，市值約330萬港元。其後，警員於該名外籍男子身上搜出落馬洲一村屋單位鎖匙，隨即警員押解該名外籍男子到落馬洲一村屋單位作出搜查，並於現場檢獲小量冰毒製成品、大量包裝膠袋、切割機、鑽床、電子磅及大量已拆裝的金屬鐵管，隨即再加控該名外籍男子涉嫌「販運危險藥物」。

據悉，被捕的墨西哥籍男子報稱無業，身份為受僱的專業製毒師，於今年4月上旬以訪客身份獨自入境香港，現正被扣留調查，稍後會暫控「製造危險藥物」及「販運危險藥物」。案件將於明日(10日)早上在觀塘裁判法院提堂。警員經初步調查，相信販毒集團透過化學原材料隱藏於金屬鐵管由陸路偷運到港，再透過村屋作為製毒工場拆出組件，透過加工過程從化學原料中提煉出冰毒，成品預計於本地市場出售。上述兩個村屋單位位處偏僻，皆被租用數日，屋內主要是半製成品及原材料，大部分材料未完全開封。執法部門相信該批毒品未流出市面，會繼續作出情報分析，追查相關原材料來源。