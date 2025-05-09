當局指工會職員犯國安　「工會本身都有一定問題」

政府早前建議修訂《職工會條例》，犯國安者終身不得擔任職工會職員或發起人。今日(9日)立法會相關委員會上，有議員關注若未來工會成員犯國安，會否「做多少少工夫」調查整個工會。當局認為，若工會職員犯國安，「有相當可能個工會本身都有一定問題㗎啦」，必然會小心審視。亦有議員擔心，會員過萬的工會更新名冊時要逐個會員檢視，建議豁免或延長過渡期。當局指，為維護國家安全，「無可避免」是要「交多少少合理而又必要的資料」。

勞工及福利局局長孫玉菡在《2025年職工會(修訂)條例草案》委員會表示，2019年黑暴後有別有用心人士，以組織工會作為幌子，進行危害國家安全的行為。他說修例是要加強職工會登記局局長監督及管理職工會的權力，以維護《香港國安法》及《維護國家安全條例》的責任。他續指，本次修訂總共有12項建議，強調有顧及居民參與和組織職工會權力。

議員郭偉强強調，「修例風波」前每年只有約15宗職工會新申請，2019年11月至2020年5月便有4000多宗新申請，皆因職工會有投票權選出選舉委員會，而選舉委員會可提名行政長官及在立法會投票選出議員。對於條例草案建議，犯國安罪成者不得擔任工會職員或發起人，郭偉强關注未來會否「做多少少工夫」調查整個工會。孫玉菡認為如工會職員犯國安，政府必然會小心審視整個工會，「有相當可能個工會本身都有一定問題㗎啦」。

條例草案建議職工會備存指明資料2年，勞工界議員周小松表示，有過萬會員的大型工會向他反映，擔心條例對於會員名冊有要求，例如要解釋為何他們符合會員資格。他指出，通過後大型工會或要逐個會員檢視，才能準確更新資料，期望延長過渡期或增加豁免安排。

孫玉菡認為現行的要求「只係要求好少嘢㗎咋」，要規管並維護國家安全的話，「無可避免」是要「交多少少合理而又必要的資料」。他又認為解釋會員為何符合資格「唔係好難」，相信有辦法克服，「建基於大家點樣理解。」勞工處職工會登記局局長畢咏彤解釋，條例草案生效後，職工會有一年時間整理名冊，已退會者不用記錄。

議員陳永光關注，部分國安案件需時多年處理，只要求備存2年是否足夠。孫玉菡認為，要在保存記錄及工會行政能力取得平衡。他舉例，保存文件7年或令小型工會「吃不消」，認為在執法、搜證方面，2年已足夠。

議員黃國關注，現時公務員沒有國籍要求亦毋須申報，認為未來職工會登記局局長維護國家安全的職責重要，是否有機制確保其是由中國籍香港永久性居民擔任。孫玉菡表示，條例草案並不會規管職工會登記局局長國籍，但是未來該職位會由政府委任，政府會小心行事。