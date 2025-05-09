公院明年調整收費　議員憂私院收費草案進度過慢　影響病人知情權

政府擬提高私營醫療收費透明度，包括要求私家醫院提供非急症服務時，需提供收費預算，若最終收費超出預算20%或以上，且須向病人或其家屬等提供書面解釋。若違反相關規定，政府初步建議可按簡易程序定罪下罰款，不會引致監禁。政府擬今年6月起會見持份者，目標2026年提交條例草案。今日（9日）立法會衞生事務委員會就有關事宜進行討論，有議員擔心進度過慢，影響明年公院加價後病人轉投私人醫院的情況，亦有人關注罰款額是否具備阻嚇力。

議員陳凱欣認為，公立醫院收費明年元旦起調整，惟今次的私營醫療收費條例草案，卻要到明年才會提交立法會，進度過慢或會影響市民向私院求醫意欲。她亦擔心條例存在漏洞，例如私家醫院將病人的個案在預算上寫得更嚴重，將複雜程度不算高的個案寫到要住深切治療部等，便會導致預算「高開低收」，令所有收費最終亦低於預算。衞生官員解釋稱，相信醫生並不會這樣處理，而且病人要有知情權並同意收費。若價格過高，病人便可考慮是否選擇該名醫生。

議員梁熙就問及違例的罰款額，擔心若罰款不高會欠缺阻嚇力，導致違例情況反覆出現。他又建設當局設立投訴機制，因為市民面對超出預算20%的費用時，仍需要付款，需要設有投訴機制作跟進處理。而該機制應由多名醫療專業人士組成獨立第三方機構，負責仲裁或調解。

衞生官員表示，罰款須有阻嚇力，但亦要諮詢業界及考慮整體立法情況，最後會定立「合理」的水平。至於投訴機制，他就認為，醫療服務有其複雜性，往往有很多不可預期的情況，若收費超出合理水平，則院方需要解釋，若情況涉及醫生，則可能透過醫務委員會處理。

政府就私營醫療機構收費透明度的立法建議，包括規定所有持牌私營醫療機構，必須按衞生署署長指明的格式提供收費表，當中需列明所有提供的基本服務項目，並盡量採用固定價格，或寫明價格範圍；院方須於病人接受醫療服務前，以指定格式向病人、家屬或獲授權人士提供書面預算表，包括住院費、醫生費，以及藥物、植入物和消耗品費用。；規定私院每年按衞生署署長指明的方式，向衞生署呈報並在醫院網站公布「指明治療及程序」的過往費用及收費統計數據，包括以往最低及最高的收費、全年出院人數、平均住院日數、醫生費、總收費等。

香港私家醫院聯會今日（9日）政府提高私營醫療收費透明度的建議表示認同，並會繼續研究有關建議，與政府磋商。會方又提到，該會成員目前已就30項「指明治療及程序」提供過往費用及收費統計數據，以及向服務使用者提供收費預算。