元朗「套丁」案　認罪被告求情指疑患肺癌　 判刑押後待索醫療報告

廉政公署早前落案起訴小型屋宇(丁屋)發展商負責人、村代表及丁屋申請人共11人，透過「套丁」而串謀詐騙地政總署向元朗一個丁屋物業發展項目批出多張建屋牌照。案中一名丁屋申請人早前承認控罪，原定於今日(9日)在屯門裁判法院判刑，但辯方求情稱被告可能患上肺癌，需作進一步檢查。裁判官決定先讓辯方索取被告的醫療報告，並押後至6月13日判刑，期間被告續准保釋。

本案被告梁錦益(74歲)，他早前承認一項串謀詐騙罪名。控罪指被告於2006年6月與其他人士一同串謀詐騙地政總署，即不誠實作出相似的虛假陳述。辯方求情指被告雖為原居民，惟並不富裕，退休前是一名保安員，他因為錯信一名任職律師事務所的親戚，以為其行為合法，才會干犯控罪。辯方指被告從事件中的得益很少，近日因身體不適，接受檢查及抽取組織化驗，結果顯示很大機會患有肺癌，但仍需作進一步檢查。裁判官指，控罪性質非常嚴重，被告行為不誠實，對社會不公平，丁權屬長期歷史問題，若有人以此圖利，會違反丁權歷史背景，令政策失去意義及變質，需考慮判監。

案情透露，被告於2006年6月向地政總署申請在元朗水蕉新村興建一幢丁屋自用，聲稱為地段唯一合法註冊業權人，從未訂定任何協議或安排、轉移地段或相關權益，亦無意出售「丁權」，其後他獲地政總署批出建屋牌照。但廉署調查發現，自1991年11月起，包括被告等不同人士申請興建丁屋，該等丁屋最終由一個發展商以私人屋苑形式出售，並就該物業項目其中115幢丁屋，獲利逾10億港元。而被告曾串謀一些中間人以10萬港元出售自己的「丁權」，申請興建的丁屋於2015年賣出。

案件編號：TMCC 144/2025