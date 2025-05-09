突擊巡查293個住宅單位　拘21名裝修黑工及涉案僱主

香港入境事務處近日展開為期4天的反非法勞工行動，處方今日(9日)表示，行動中突擊巡查共293個住宅單位，拘捕13名非法勞工及8名僱主，揭發內地裝修公司透過社交平台招攬低價工程，並安排持旅遊簽證的內地人來港非法工作，日薪最低僅100港元，嚴重衝擊本地就業市場。

自5月6日起，入境處展開一連4天的行動，經調查發現，近年多個新屋苑入伙，裝修需求激增，有不法分子透過小紅書及Facebook等平台以「超平價」招攬業主，再安排內地裝修工人以旅客身份來港非法工作。

被捕的13名非法勞工均為內地居民，包括11男2女，年齡介乎30歲至59歲，涉及前期鑿牆、油漆、水電工程及傢俬裝嵌等工序，日薪100至500港元，以現金支付。部分工人早前已被控違反逗留條件，其中6人認罪判囚2個月。

至於行動中同時拘捕的8名香港男僱主，包括裝修公司負責人、業主及住戶，年齡介乎31歲至60歲。調查指，有業主為節省成本，直接聯絡內地同鄉來港施工，甚至未查核身份證明，入境處指出，若明知對方持旅遊簽證仍允許施工，或未查核身份證明，即屬違法。

根據《入境條例》，非法工作者最高可判罰5萬港元及監禁2年；僱用非法勞工者刑責更重，最高罰款50萬港元及監禁10年。入境處表示將聯同執法部門加強巡查，未來不排除擴大行動範圍，並已出動宣傳車於屋苑派發單張，並呼籲市民選用信譽良好的公司，必要時可致電舉報熱線或透過電郵及網上表格通報可疑個案。