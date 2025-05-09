大學生發14篇SCI論文惹質疑　教授父親涉學術不端

重慶大學一名4年級本科生近日被揭，已發表14篇科學引文索引（SCI）論文，引起輿論質疑，被指由其同校的教授父親掛名。該校周四（8日）發布情況說明稱，已成立工作組核實，如發現不當行為，將按有關規定處理。

近日有媒體刊登100名研究生國家獎學金獲獎學生優秀代表、100名本專科生國家獎學金獲獎學生優秀代表和100名中等職業教育國家獎學金獲獎學生優秀代表名錄，其中即將畢業的重慶大學化學化工學院化學工程與工藝專業2021級學生劉某喬上榜。該文介紹，劉某喬曾獲「微瑞盃」全國大學生化學實驗創新設計大賽西南賽區一等獎，發表5篇SCI一區期刊論文、9篇SCI二區期刊論文，獲3項國家發明專利授權。她擔任過兩學期助教，累計工作時長60小時，學業幫扶志願服務時長累計24小時。

與此同時，一篇《關於重慶大學化學化工學院長江學者劉某華等嚴重學術不端問題的舉報信》在網上流傳，指劉某華等教授在科研論文發表中存在嚴重的編造實驗內容、變造實驗數據及重複發表實驗成果等嚴重學術不端行為，涉及逾20篇論文。內媒指出，劉某喬發布的14篇論文中，她均不是第一作者，而這些論文作者中其父劉某華的名字也在列。