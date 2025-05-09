海皇粥店突結業　工會料百員工受影響　涉款逾800萬

本地連鎖餐廳「海皇粥店」日前突然宣布結業，並與所有員工終止僱傭合約。飲食業職工總會今日（9日）就召開「海皇粥店員工諮詢大會」，協助相關員工申宗及跟進情況。有員工代表發言時哽咽，希望負責人盡快解決補償問題。工會副理事長、權益委員會主任丘耀誠表示，「海皇粥店」共有7所分店，受影響員工約100名，包括樓面、廚師、維修員、收銀員等。工會對事件表示非常關注，並呼籲受影響員工盡快聯絡工會，其敦促該餐廳負責人盡快回應及提供解決方案。飲食業職工總會權益總幹事招冠聰指，截至今日，工會估計受影響員工申索金額超過800萬港元。積金局就指，截至昨日（8日）該餐廳仍未為130名員工繳交部分強積金供款及附加費，涉款約57萬港元。

飲食業職工總會秘書長黃必文表示，昨日收到該餐廳終止全部業務的消息後，已立昂派員陪同受影響員工到勞工處落案及提供相關協助，希望他們盡快得到應有補償。他提到，有員工反映該餐廳自去年11月起拖欠強積金供款，但每月仍扣除員工薪酬的5%作強積金供款。

招冠聰指出，截至今日，工會估計受影響員工申宗金額超過800萬港元，主要涉及上月欠薪、遣散費、代通知金及強積金欠款等，亦估計有部分員工仍未落案，呼籲未能參與諮詢大會的受影響人士聯絡工會求助。

積金局對事件表示高度關注，而局方自去年8月起，已為約200名海皇員工追回約130強積金供款及附加費。截至昨日，涉事餐廳仍未為約130名員工繳交去年12月的附加費及今年1月至3月的強積金供款及附加費，涉款約57萬港元。當局已入稟區域法院向餐廳提出民事申索。代表今日亦有出席諮詢會，並向受影響人士提供有關僱主拖欠強積金供款的資訊，同時呼籲相關員工如被拖欠強積金供款，盡快聯絡當局求助。