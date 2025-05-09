開立2億元新承擔額　推行生命健康初創計劃　議員形容「吝嗇」

政府近年大力發展創新科技。立法會財務委員會今日(9日)贊成在「創新及科技基金」下「創新及科技」項目開立2億港元的新承擔額，用以推行河套港深創新及科技園「生命健康科技初創企業培育計劃」。多名議員認為總數2億港元的資金不夠，形容是「無咩競爭力」、「吝嗇」。當局先後回應，金額是財政預算案提出，「就（只有）這麼多錢啦」、「有好過無」。有議員聞後認為局方或有「難言之隱」，但認為資助「少得可憐」，「連民政署嘅青年計劃都比唔上」。

文件指預料2年來會有70個初創企業申請基金，議員鄧飛指即平均每企業25萬港元，按照相關員工數目要求，即不計租金平均每人年薪47萬港元，認為「無咩競爭力」。他認為對比鄰近地區算是「吝嗇」，關注是否有指標「加碼」。他又關注是否有標準引入企業，能否公開其關鍵績效指標。

創新科技及工業局局長孫東表示，2億港元是因應財金官員2023年提出預留100億港元用於生命健康發展，2025／26年度《財政預算案》表明撥出2億港元支持河套初創企業，「就（只有）這麼多錢啦」。他認為現時財政狀況下值得做，具體安排由董事會批准。

議員陳紹雄亦關注生命健康科技發展週期長，「2年2億係咪真係足夠呢？」他認為創科園區生態正在建立，應考慮整合資源，讓某一兩個園區作為「武林盟主」，集中發展並加速生態建立。孫東直言資金是「有好過無」，認為要考慮河套發展實際情況，現時財政狀況下2億港元是可以接受。整合資源方面，他認為初創企業要百花齊放，認為港深創新及科技園定位與其他園區有不同。

議員楊永杰原先亦認為，2億港元資金「不夠大手筆」，但當局長說「有好過無」，認為或有「難言之隱」。他直言現時資助額「少得可憐」，有潛質企業不會被此吸引，認為資助「連民政署嘅青年計劃都比唔上」，認為要突破局與局之間的框架提升資助額。孫東說理解議員對資助額的支持是為局方「多拿錢」，澄清公司由種子階段到後期加速階段可得數百萬元。

議員葛珮帆建議，在前期向公司多投放資源，認為後期除了政府資金，市場亦會對相關項目有興趣。她認為投放更多前期資金，更能讓初創企業生存下去。孫東表示，團隊已收到意見，項目有變動空間。他又指，由於設備費用昂貴，因此未來亦有共用設備的安排。