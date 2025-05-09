本月19日起加強規管私人泳池　一年2次不合資格救生員當值可被除牌

食物環境衞生署本月19日起，將實施一系列加強措施，進一步防範私人泳池聘用不合資格救生員。措施訂明的懲處機制，若持牌人一年內2次被發現在泳池開放期間未有足夠合資格救生員當值，食環署會考慮暫時吊銷其牌照6個月，並要求持牌人向相關人士（如業主立案法團）通報情況。

食環署指，泳池持牌人必須遵守《泳池規例》（第132CA章）和牌照條件，包括確保泳池開放期間有足夠的合資格救生員當值，食環署會同時加強巡查和懲處，以及加強與其他部門和機構協作。

新措施訂明的懲處機制，若持牌人一年內兩次被發現在泳池開放期間未有足夠合資格救生員當值，食環署會考慮暫時吊銷其牌照6個月，並要求持牌人向相關人士（如業主立案法團）通報情況；一年內違規達3次者，其牌照可能會被取消，而該持牌人或其相關人士在12個月內亦不得在同一地點重新申請泳池牌照。

該署執行新措施時會全盤考慮每宗個案，包括持牌人有否盡職執行相關持牌條件，並會按機制容許持牌人作出申述。食環署會對私人泳池加強突擊巡查，除了每月檢查和核實當值救生員資格外，亦會在7、8月泳季高峰期增加抽查頻次。如發現泳池沒有足夠合資格救生員當值，會即時採取跟進行動，包括要求持牌人立即關閉泳池，直至有足夠合資格救生員當值方可重開，以及向持牌人發出警告或提出檢控。