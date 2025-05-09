涉非禮智力有限姨甥女　六旬姨丈控罪不成立

六旬男子涉於前年與智力有限的14歲姨甥女到內地惠州探親時，趁她睡覺時兩度非禮對方，包括摸胸及親吻她，且曾咬其乳頭。該名男子其後被控兩項非禮罪，他早前否認控罪，案件經審訊後，區院暫委法官蘇文隆今(9日)裁定被告兩項控罪均罪名不成立，並押後頒布書面裁決書。

代號Z.X.的被告（58歲）為事主X的2細姨丈，與妻女同住香港。X於案發時則為14歲，與父母姊弟同居香港，被評估為智力有限，且於2022年被確診有抑鬱症。控方開案陳詞指，前年9月16日，X隨母親及被告等家人前往惠州探望外祖母。翌日早上約10時半，X獨自睡覺時，被告進入房間坐在床側，並伸手入X的睡衣摸她胸部，X醒來後被告又親吻她，X曾反抗但不成功，被告更將手放在X褲子上私處位置約10多秒，其後離開房間。

控方續指，被告於數分鐘後再次進入房間，伏在X身上親吻她，伸手入內摸胸，又捏又吻她的胸部，且曾咬X的乳頭，其後再次離開。X其後告知外祖母曾遭被告侵犯。辯方指案中的非禮事件全為捏造，又稱事主母親於事後曾聯絡被告胞妹嘗試以金錢了事。辯方則指案中的非禮事件全為捏造，又稱事主母親於事後曾聯絡被告胞妹嘗試以金錢了事。法官早前裁定被告面對的控罪表證成立，但最終裁定他兩項控罪均罪名不成立。

案件編號：DCCC 305/2024