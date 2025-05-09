財會通過撥30億元　推行前沿科研支援計劃

立法會財務委員會通過在「創新及科技基金」下總目111「創新及科技」項下開立30億港元的新承擔額。

立法會財務委員會今日(9日)通過在「創新及科技基金」下總目111「創新及科技」項下開立30億港元的新承擔額，以推行「前沿科技研究支援計劃」。有議員認為，科研成果要和本地利益及國家戰略需要對接，否則形成「孤島效應」，企業不聘請本地大學生「咁點搞呢？」當局保證，企業來港做事，知識產權必然屬於本地高校。亦有議員擔心用大量公帑研發「虛無縹緲」的東西或不實際，同時關注是否有清晰機制引進人才。當局強調，現時需要頂尖科學家，而非普通科學家。

議員鄧飛關注，科研成果如何和本地利益及國家戰略需要對接。他舉例中東有不成功例子，吸引頂尖科學家後形成「孤島效應」，過於保護團隊導致企業不聘請本地大學生；知識產權註冊、產業化「又去咗第二度」，「咁點搞呢？」他又關注當局如何取得平衡。

孫東認為企業來港做事，知識產權必然屬於本地高校；但是企業在外地申請專利的目的，是為了在當地保護其發明成果，因此好的成果會在世界各地申請專利，不過最好技術的一般不會申請專利，而是「鎖在保險箱」。

議員陸頌雄關注，申請計分時會否考慮轉化為實用品的可能性，擔心用大量公帑研發「虛無縹緲」的東西是否不實際。他又關注現時就國際頂尖人才學術成就，是否有清晰機制引進人才，以及如何支持本地人才繼續發展。

創新科技及工業局局長孫東表示，計劃是「特定歷史時期，具有針對性的一個以人才為本的計劃」，認為是「非常必有」。他舉例，加拿大、英國、歐盟近期亦有類似計劃搶科學家和企業，指關鍵技術突破是香港和國家所需。他續指現時需要頂尖科學家，而非普通科學家，因此設立特殊機制平台處理問題。

議員洪雯關注，計劃建議團隊發明者可獲知識產權利益的7成，關注假如有私人企業願意投資，並要求更多知識產權利益，當局能否放寬限制。她又關注審批督導委員會成員如何聘請，指部分領域本港未必有合資格人士審批，問及政府會否考慮外地人才參與審批。

孫東表示，私人企業如投資產品亦會被視作發明團隊的一份子，最多可獲知識產權利益的7成，根據不同項目會有不同情況。他說督導委員會成員主要是政府人員及本港業界代表，如沒足夠人才可徵詢內地專家意見。