窮遊香港機場打地鋪　女客睡安檢X光機過夜

剛過去的內地五一長假，有不少內地旅客來香港遊玩。《東呼即應》近日發現有內地網民分享「窮鬼版香港機場過夜指南」，教人在機場「打地鋪」睡覺，更豪言「放下羞恥心，隨地大小睡」。遊客攜睡袋、枕頭在機場打地鋪趨普遍。另外上海虹橋站有女子，半夜鑽入行李安檢X光機睡覺，引起他人側目。

近年內地興起「特種兵式旅遊」、「窮遊」的旅行方式，有一名內地女子在社交平台，分享自己在香港國際機場過夜的經歷。她製作一份「窮鬼版香港機場過夜指南」，教人節省數百元住宿費，在機場「打地鋪」睡覺。她詳細列出公共「躺平椅」、洗手間、充電插頭以及飲水機等位置，又建議其他人「放下羞恥心 隨地大小睡」。

香港機場環境舒適，冷氣充足，無線上網等一應俱全，被人「借宿一宵」毫不稀奇。只是旅客以往習慣在長櫈睡覺，現在興起「隨地大小睡」，隨便攤開一張膠墊，大褸蒙頭，躺地便呼呼大睡。而稍微講究的年輕人，則攜帶睡袋、枕頭、床墊「打地鋪」，有的人睡至鬧鐘響才醒來。

早前有內地網民發布短片，指自己在上海虹橋站「打地鋪」，打算翌日一早搭高鐵去蘇州。豈料三更半夜，竟然有女遊客鑽入行李安檢X光機睡覺，行為誇張。