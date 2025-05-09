咪錶位疑遭商戶長霸佔　專家籲累進收費防濫用

路邊咪錶位「一位難求」，《東呼即應》直擊大圍積信街、城河道一帶，有不少咪錶位疑被車房和商戶長時間霸佔，咪錶顯示「逾時」泊車無付費，而車輛處於維修狀態，亦有餐桌、車胎等雜物放於車位。有車主抱怨非常難找泊位，促當局加強執法。有區議員指，區議會早於2018年收到居民投訴咪錶位長期被霸佔。執法部門在今年頭4個月，在沙田區共接獲逾5,500宗違例泊車或霸佔咪錶車位投訴。有汽車界人士建議提升咪錶的技術，以累進收費防濫用。

大圍積信街、城河道一帶，有不少咪錶位懷疑被車房和商戶長時間霸佔，咪錶均顯示為「逾時」。不少咪錶位內的車輛處於維修狀態，亦有車位被食肆餐桌佔據，有的擺放車胎、雪糕筒等雜物。車主王先生表示，因為車輛多而車位少，在大圍難以找到咪錶位。林小姐亦指，車房附近的咪錶位，有九成時間都被霸佔，繁忙時間經常要排隊等逾半小時。陳先生認為，政府打擊咪錶霸位力度不足，促多加巡查。

沙田區區議員鄧肇峰指出，自2018年起已有居民及商舖不斷反映，城河道一帶的咪錶位長期爆滿，不少咪錶位被工業或商用活動長期佔用，例如汽車維修公司會霸佔店外的咪錶位，用來停放待維修的車輛。他續指，區議會一直關注問題，敦促加強執法，惟不少店舖往往打游擊戰，發現有執法人員到場，會立即將車駛走或入錶；即使部分商舖平時一直入錶，亦是佔用當區的車位，變相減少供應。

鄧提到，大圍遊樂場將於2030年改建為政府綜合大樓兼住宅大樓，提供近400個單位，可供逾1,000人入住，屆時大圍的人口將再次增加，車位不足的問題或更明顯。他認為，要解決問題應從整體規劃入手，一是利用地段式的規劃，令更多維修公司可在該處設定其維修場所；二是加強執法，例如從立法方式，增加長期濫用公用資源的罰則。他又建議，政府可在新建的公用大樓，增建一定車位予居民使用，以紓緩當區車位長期不足的問題。

執法部門回覆指，於今年1月至4月，沙田區一共接獲超過5,500宗違例泊車或霸佔咪錶車位投訴，並發出約5.4萬張定額罰款通知書。根據香港《道路交通（泊車）規例》，任何人在泊車處連續停泊車輛超過24小時即屬違法，可處罰款2,000港元。

咪錶位不足的問題，同樣出現在荃灣享和街。從現場環境可見，不止咪錶位泊滿，亦有不少車輛於咪錶位旁並排停車，原本兩條行車線，只餘下一條線能讓車輛通過。中國香港汽車會永遠榮耀會長李耀培建議，政府應提升咪錶技術，例如參考深圳採用地磁或紅外線感應器，若發現車輛停泊超時而未有移動，之後每15分鐘要入一次錶，利用雙倍價錢提升周轉；若車輛在同一咪錶停泊超過3小時，在第4個小時可採用累進式雙倍收費。

李又建議，政府可在咪錶位建立卸貨區，並以不同顏色區分，方便商用車卸貨後離開。亦可結合手機查詢系統及運輸署開放數據，實時顯示各區的閒置咪錶，以引導駕駛者分流。