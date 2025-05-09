持職安卡冒警勒索流鶯3千　前科男被捕移送法辦

一名有搶劫及冒警前科的澳門男子，日前再涉嫌使用「地盤職安卡」假冒警員並勒索一名內地賣淫女子3,000港元及澳門元現金。澳門執法部門昨日(8日)在新口岸某酒店打擊賣淫巡查時獲悉案件，鎖定及拘捕該名冒警男子，移送法辦。

涉案澳門男子姓林，47歲，報稱無業。因搶劫及職務之僭越罪(冒警)被判服刑，2023年期滿釋放。案情指出，澳門執法部門於昨日中午在新口岸打擊賣淫巡查時，截獲一名涉嫌賣淫的內地女子，查問期間女子供稱，同日凌晨2時許被一名自稱是警察的林姓男子勒索，當時林某進入房間後，出示裝於黑色尼龍套內的藍底「證件」，以涉嫌賣淫為由勒索金錢，否則將被帶返警局調查。最終女子將身上的3,000港元及澳門元現金悉數交出，有人得手後隨即離去，期間沒有發生性交易。

執法部門獲悉事件後迅速鎖定林某身份，並在同日晚上9時在位於沙梨頭區的住所附近街道將其截獲。調查期間，有人拒絕合作，人員在其身上搜獲涉案「職安卡」。林某涉嫌觸犯勒索及職務之僭越罪，案件移交檢察院偵辦。