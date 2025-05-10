照顧SEN子女放棄興趣　手作媽媽自創產品　市集擺賣成就滿分

明天便是母親節，除了多謝媽媽照顧家庭外，為人子女的有否想過她成為媽媽前喜歡做甚麼事？一名育有患自閉症兒子的媽媽原本很喜歡做特色髮夾等手作，早年因要集中精力照顧兒子而被迫放棄。為了協助兒子交友，她重拾手藝送給同學，而隨着兒子長大，她更加入「手作媽媽」計劃，與其他家庭主婦共同做手作及擺檔銷售。她說做手作令她在辛勞的家務中抽身「抖抖氣」，亦為她與兒子留下珍貴的回憶。

Carman是兩子之母，過去都會在市集擺檔，售賣自己設計的車縫手作產品，包括髮夾、耳環、環保袋等，幫補家計，直至有特殊學習需要(SEN)的幼子出世，因為要照顧家庭，無暇再做手作。她提到，幼子患自閉症譜系障礙，對生活模式較執着，例如每日要走同樣的上學路線、要自己按升降機按鈕，或要自己付錢，「如果唔跟佢意思就會尖叫大嗌，或最少喊兩個鐘」。Carmen說平日都很怕帶幼子外出，變相要在家「困獸鬥」，十分疲累。

幼子在幼稚園就讀時一直與同學甚少交流，為了協助他交朋友，Carman「復出」在聖誕節做了30多隻貓頭鷹匙扣，給他帶回學校送予老師及同學，令他與同學多了說話及玩樂。自此Carman每年無間斷地做手作為聖誕禮物予同學。

在2021年，Carman透過聖雅各福群會的興趣班接觸到「手作媽媽」，與一班志同道合的媽媽肩並肩，設計、製作到及包裝特色的手作產品。各媽媽在團隊中發揮所長，例如設計產品、計算成本，而她則主力負責銷售，靠過去擺檔的經驗，令更多途人停步選購產品。

不過，Carman坦言過去手作事業不獲其母親支持。其母親曾說「搞掂屋企，湊好個仔就可以，做手作嘥時間又唔係搵到錢！」但Carman從未想過放棄，更形容做手作及擺攤檔「係我放假嘅地方」。她其後送了自製的散銀包給母親，令母親明白手作對Carman的意義，並主動推介產品予其他親友。Carman丈夫也在她擺市集的日子照顧兒子，令她安心發展自己的事業。

做手作、擺攤檔為Carman與兒子繪畫出相處的珍貴片段。她表示有一次帶着SEN的幼子參加市集，因地點較為偏僻，人流較少，當時他主動製作海報，並寫上「祝你媽媽母親節快樂！」亦站在入口處幫忙指示途人到檔攤。她笑言，雖然宣傳效果不顯著，但兒子的舉措令她覺得很窩心。幼子平日亦是Carman的「另類上司」，督促她快點做手作，間中亦會付費買手作支持。

隨着兒子日漸長大，Carman也可以將更多重心放於自身，希望更進一步與不同媽媽交流，以及透過網上資源學習手藝，製作更多利用廢棄物升級再造的設計，例如將即食麵的包裝加工為手袋，實踐不同的設計想法。

聖雅各福群會表示，「手作媽媽」自2021年成立，為天水圍區的SEN兒童的女性照顧者透過手作，如製作水彩畫咕𠱸等，紓緩照顧壓力的同時，也發掘潛能。該會說女性除了是女兒、妻子、母親及照顧者外，都可以擁有其他身份，就如手作媽媽一樣，是參與畫展的畫家、市場推廣者，也是小生意的老闆。