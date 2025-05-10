東方日報A1：賤價裝修一條龍　扮旅客做黑工

有內地裝修業者擬組成一條龍團隊，在社交平台小紅書向新入伙屋苑業主推銷超平價裝修套餐，然後安排內地工人到港開工。入境事務處近日展開為期4天的反非法勞工行動，突擊巡查共293個住宅單位，拘捕了13名非法勞工及8名僱主，揭發有人低價招攬裝修工程，並安排持旅遊簽證的內地人來港工作，日薪最低僅100元。入境處指，有關調查仍在進行中，不排除有更多人涉案而被捕。該處又呼籲市民，聘請工程人員時小心查核身份，任何人士如僱用不可合法受僱的人，均屬違法，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑昨日表示，不法分子趁本港多個新屋苑入伙，裝修需求激增，透過小紅書及Facebook等社交平台以「超平價」招攬，個別更是裝修工程公司、業主、住戶透過網上社交平台去找內地裝修公司，以承包單位部分裝修工程，由上門度尺、裝修工程到後期傢俬安裝等工序，均一條龍由內地裝修人員進行。

入境處自5月6日起展開一連4天的行動，共巡查293個住宅單位。期間拘捕了13名非法勞工，他們均為內地居民，包括11男兩女，年齡介乎30歲至59歲。被捕人士負責前期鑿牆、油漆、水電工程及傢俬裝嵌等，日薪100至500元，以現金支付。部分工人早前已被控違反逗留條件，其中6人認罪判囚兩個月。

行動中同時拘捕了8名香港男僱主，包括裝修公司負責人、業主及住戶，年齡介乎31歲至60歲。調查指，有業主為節省成本，直接聯絡內地同鄉來港施工，甚至未查核身份證明，入境處指出，若明知對方持旅遊簽證仍允許施工，或未查核身份證明，即屬違法。

根據《入境條例》，非法工作者最高可判罰5萬元及監禁兩年；僱用非法勞工者刑責更重，最高罰款50萬元及監禁10年。入境處表示將聯同執法部門加強巡查，未來不排除擴大行動範圍，並已出動宣傳車於屋苑派發單張，並呼籲市民選用信譽良好的公司，必要時可致電舉報熱線或透過電郵及網上表格通報可疑個案。

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