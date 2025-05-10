「深圳師傅」湧現社交平台　慳錢跨境裝修隨時靠害

本港若要全屋裝修，費用動輒數十萬元上落。但內地社交平台「小紅書」上，卻湧現大量「深圳師傅」，聲稱可來港裝修，助業主減輕裝修成本。又有「深圳設計公司」教路，設計師可到香港代為設計。

不過，這類安排基本上都是內地工人在港工作，若有關人士並非當局按輸入勞工計劃批准的配額計劃到港，來港工作便屬非法，業主聘請此類黑工工作，有法律風險。

記者在「小紅書」上搜尋有關香港裝修的資訊，隨即找到不少「深圳師傅到香港裝修」的貼文，例如有內地油漆師傅稱「在香港幹活了，工價更便宜，香港可帶內地同款油漆材料過去，幫業主更省錢！」也有貼文言明，價錢只是香港師傅的三分之一。有的貼文下面又有人留言問是否有香港身份證，也有人留言嘲「有就唔叫深圳師傅啦」。

另外也有「內地資深泥水師傅」，自稱「新到香港，融合內地先進工藝與香港的高標準，為本地業主提供高性價比的優質服務。」而有內地設計公司則指「把設計師從深圳拉到了香港量房」，並歡迎香港有裝修需求的業主找他們，未知屆時工作的是否屬內地黑工，均有「踩界」之嫌。