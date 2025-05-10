5%失業率高平均　建造業求職逾1.8萬人

本港經濟疲弱，今年1至3月的最新失業率是3.2%，有12萬人失業，較上一次公布、即2024年12月至今年2月有11萬人失業增加了11,000人。當中，個別行業的失業率高出平均失業率，如建造業1至3月的失業率為5%，有18,300建造業工人失業，上一次公布的數據是4.6%，上一次行內共有17,000人失業，即僅約一個月，建造業便多了1,300人失業。

政府發言人當時指，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但資訊及通訊業、社會工作活動業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及建造業的失業率升幅相對明顯。

建造業失業率偏高，與政府輸入外勞衝擊及建造業工程量減少有關。建造業總工會早前指，去年私人工程量銳減三分之二，本地又有老牌建築商清盤、分判商欠薪拖糧事件等，在在均衝擊建造業工人就業。工聯會又稱，政府自2023年起透過多項行業計劃擴大輸入外勞，建造、運輸及院舍護理業，截至今年1月，合共批出近2.4萬個配額。再加上「補充勞工優化計劃」推行一年半共批出了5.1萬個配額，當中涵蓋侍應、售貨、洗碗工等較低技術工種，計及建造運輸等其他行業輸入外勞計劃，短短兩年內合共超過75,000名，上述情況均衝擊本地就業。