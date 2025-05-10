威院引「透視眼」技術助骨科手術效果　料每年140名病人受惠

醫療科技不斷進步，有公立醫院引入「透視眼」技術治療骨科病人。威爾斯親王醫院自去年開始於「骨腫瘤手術」應用「混合實境」技術，可讓醫生在落刀前，以「透視眼」進行多角度臨床檢查，可節省以往3D打印模具的成本及時間。該技術至今已成功在50宗骨及軟組織腫瘤手術中應用；預計每年可讓140名需進行骨科手術的病人受惠。團隊亦正研究將有關技術應用於其他專科，包括心胸肺外科、耳鼻喉科。

威院創傷及矯形科顧問醫生黃國全表示，骨科團隊經常需要處理複雜的骨科手術，例如骨腫瘤、複雜骨折、骨骼變形、關節置換等，而團隊亦需應用不同的新技術處理，並於2021年起嘗試應用3D打印技術，截至去年已在420宗手術中應用。

黃國全表示，以往醫生進行骨腫瘤手術時，需先分析電腦斷層掃描及磁力共振的平面影像，再在電腦進行虛擬手術，或透過3D打印模型進行術前演練。不過醫生實際進行手術時，仍需依靠其臨床經驗，以評估手術位置。

威院前年開始研發用於骨腫瘤手術的「混合實境技術」，並於同年購置相關設備及進行技術測試，並於去年正式引入有關技術。透過「混合實境」智能眼鏡，醫生可將處理後的全息圖(3D hologram)，投射在病人身上或手術部位，並以「透視眼」作臨床檢查，在落刀前以多角度觀察患者的皮下情況，以評估手術對毗鄰的器官、血管等有否影響。透過技術，不但可提高手術成功率及安全性，更可節省3D打印模具的成本和時間。