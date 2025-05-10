政府提簡化違規公僕紀律聆訊程序　稱冀個案處理可加快一個月

針對表現不佳的公務員，政府將修訂《公務人員（管理）命令》，包括簡化紀律聆訊的程序，加快是否懲處的決定，擴大停職的適用範圍，以及被法院裁定干犯嚴重罪行的人員，政府可毋須取得法院文件亦可施加懲罰等。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(10日)在電台節目表示，在紀律方面的意識，近年公務員已有所提高，提出有關建議是希望機制更有效率。

楊何稱，涉及紀律問題中較嚴重的情況，包括濫用職權以至未有取得批准下，向下屬借貸等，而較輕就包括擅離職守等情況。一般需要採取正式紀律行動的個案都會較嚴重，當中八成個案，要進行包括調查後作正式聆訊及取得報告，有八成個案就於九個月內完成。至於較快的個案，包括犯上刑事罪行被判罪成，有逾九成個案會於三個月內完成，期望經優化措施後可加快大約一個月。

楊何續稱，會讓主事部門有彈性處理，若認為未能判罰，可以繼續等候法院文件或判辭，再作出決定。對於部分拖延個案，例如無合理原因缺席等，會給予更大權力主事人員，包括相關聆訊的委員會主事人去處理個案。局方又建議收緊停職期間扣起薪酬的安排，例如在接受部門或刑事調查期間被停職的公務員，由過往不會扣薪，改為扣起最多一半薪酬。