當局指海皇粥店員工可申破欠基金　若僱主合作文件齊備料3個月內批核

本地連鎖餐廳「海皇粥店」日前突然宣布結業，並與所有員工終止僱傭合約，勞工處至今接獲近百名員工求助，涉及欠薪及解僱補償等，追討金額約1,500萬港元。勞工及福利局局長孫玉菡今日(10日)在電台節目表示，受影響員工大部分遭欠薪約一個月，可向政府的破欠基金申請最多8萬港元欠薪款額，足以全數覆蓋欠薪金額。而本月1日取消強積金對沖前產生的遣散費，可以由僱主的強制性供款進行對沖。若僱主合作，單據等文件齊備，預料員工可在3個月內獲批核取回欠薪及補償等。

孫指出，破欠基金早前提高了基金遣散費特惠款項的上限，由政府補貼首20萬港元的遣散費，他稱，破欠基金資金充裕，目前有約70多億港元儲備，但強調基金並非提款機，當局會就每宗申請進行調查，確保能保障員工，同時不被濫用。

另外，受影響員工中涉及約19名外勞，孫指，他們亦受本地勞工保障權益，與本地員一樣可以透過破欠基金追討欠款。今年一月推出外勞支援計劃，當遇到公司結業要追討欠薪，外勞最多可在簽證終止後多留港兩周，期間政府會提供每日350港元住宿資助或住宿費用的70%資助，另外有每日100港元膳食和交通津貼，若完成追討後外勞已離港，政府會通知外勞再來港取回欠薪，留港的住宿費亦有資助。至於外勞來港時支付的中介費被指高昂，他稱，中介費是由國家商務部指定認可輸港勞務公司收取，規定收取的費用要合理，他過往會見商務部時亦有就此交流，冀外勞工作職位安排公允。