政府指五一長假期整體暢順　落馬洲站掃二維碼網絡「塞車」不理想

內地五一長假期間，有110萬人次旅客訪港，較去年同期增加22%，內地旅客增加20%，非內地旅客增加30%，政府今日（10日）表示，訪港旅客增長22%，遠高於原先估計的10%，跨部門工作小組提早檢視公共和跨境交通以及到訪景點安排，令假期期間整體順暢。為吸引旅客再訪港，未來會繼續與旅行團協調、安排人員在景點維持秩序，以及研究多用科技協助，包括掌握旅遊熱點情況。

對於假期期間，落馬洲站出境高峰掃二維碼網絡「塞車」，政府表示情況並不理想，港鐵按情況一度間歇性容許乘客不用拍卡出閘以疏導人流，亦有加大Wi-Fi容量，認為應對恰當，港鐵未來亦應做好準備和預案。

政府續稱，會提前就十一長假期做好部署，又會利用好啟德郵輪碼頭，指即使沒有郵輪泊岸，碼頭仍可舉辦不同活動。另外，政府提到，香港島建造全長約60公里的活力環島長廊方面，估計2至3年內長廊可建好九成，將為市民和旅客提供更多悠閒和散步空間。

另外，政府亦提到美國關稅政策，指為全球帶來影響，不過香港產品出口到美國貨值，只佔出口總值0.1%，特區政府早前已公布應對方法，包括把握各國需要分散風險的大趨勢，吸引外國企業和資金進駐香港。政府會確保關稅戰下金融體系運作。