採樣拭子驗出新冠病毒　醫管局：疑送達醫院前受污染

醫管局今日(10日)公布，發現一批上呼吸道採樣拭子懷疑送達醫院前受污染，有部分樣本對新冠病毒有輕微反應。經審視使用有關採樣拭子進行新冠病毒檢測的病人個案，發現2名病人及的檢測結果有可能是假陽性，複檢後確定無中招。醫管局即時停用該供應商的所有採樣拭子，安排轉用其他供應商的採樣拭子作替代。

瑪嘉烈醫院化驗室日前對一批樣本採集套件進行例行檢驗，在過程中發現異常，經檢驗後發現部分樣本對新冠病毒有輕微反應。醫管局在接獲瑪嘉烈醫院通報後，在同一批次的採樣拭子中先後抽取100個樣本反覆化驗，最終發現18個樣本對新冠病毒呈弱陽性反應。

涉及事件的採樣拭子為BABIO批次24090511的產品，主要供應九龍西醫院聯網轄下幾間醫院使用，事件不影響病人臨床治療及檢測服務。有關採樣拭子是採購自一間本地供應商，於今年1月開始至4月底分別送達九龍西醫院聯網轄下的明愛醫院、葵涌醫院、北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院。由於採樣拭子是密封包裝，醫管局的微生物學專家在分析化驗結果後，估計採樣拭子於送達醫院前已經受到污染。當局已諮詢微生物學專家的意見，認為受污染採樣拭子上的殘留病毒並不活躍、不具備傳染性，即使病人曾使用有關採樣拭子進行檢測，亦不會構成任何健康風險。

根據紀錄，九龍西醫院聯網共使用了約27,000枝有關批次的採樣拭子，除了一名早前曾入住瑪嘉烈醫院的91歲女病人及一名曾入住仁濟醫院的82歲男病人，兩宗有可能的假陽性個案之外，未有再發現其他不尋常個案。醫管局已向衞生署通報；亦要求涉事的採樣拭子供應商徹底調查採樣拭子的品質監控和檢驗紀錄，並已要求供應商解釋事件及採取補救措施。醫管局不排除採取進一步行動追究供應商的責任。

為確保病人安全及檢測結果的準確性，醫管局即時停用該供應商的所有採樣拭子，安排轉用其他供應商的採樣拭子作替代；重新加強抽樣檢驗該供應商在今年1月送貨、並已經通過例行抽樣檢驗的樣本採集套件；及審視曾使用有關採樣拭子病人的檢測結果。