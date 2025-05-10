當局提交東九龍系統環評申請　初步料破壞林地污染水質

路政署根據環境影響評條例規定，就東九龍智慧綠色集體運輸系統，向環境保護署署長提交一份環境影響評估研究概要的申請，以進行環境影響評估研究。文件提到，擬議在馬游塘建設車廠的工程可能導致林地、天然或半天然水道和人工種植林生境的喪失。施工時的工地徑流和引流、碎屑、垃圾和洩漏的液體、以及施工團隊所產生的污水可能造成水質污染。文件指更詳細的環境影響評估將於環評中進行。

文件簡述東九龍系統在施工及營運階段的潛在環境影響，生態方面，擬議在馬游塘建設車廠的工程可能導致林地、天然或半天然水道和人工種植林生境的喪失；擬議的隧道工程將產生間接影響，例如灰塵、噪音、振動、徑流，並可能影響五桂山的生境及其相關動物群；還可能導致地下水位下降和地上溪流的變化。

此外，系統的隧道部分可能採用爆鑽技術，在岩石中開挖，使用爆炸品可能對附近居民、馬油塘中央堆填區及將軍澳–藍田隧道造成潛在風險。施工時的工地徑流和引流、碎屑、垃圾和洩漏的液體、以及施工團隊所產生的污水可能造成水質污染。文件又預計，施工會對距離擬建彩虹東站約85米的二級歷史建築聖約瑟安老院，以及走線附近的禮拜場所，包括順利邨順德善堂、順天土地廟及觀音廟產生潛在的間接影響。

擬建的東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，包括長約6公里的高架橋及1公里的隧道，系統在專屬車道上運行，連接港鐵彩虹站及油塘站，由彩虹東站開始，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，至油塘東站為止，共設9個車站。當局預計於今年下半年刊憲及諮詢公眾，目標爭取於2026年內完成法定程序及招標，2027年批出合約，2033年或之前通車。