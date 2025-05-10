西貢東壩五一逼爆　港府樂見旅客捐窿捐罅　將推出實時地圖

五一內地長假期間，西貢萬宜水庫東壩日均3,000人到訪，被遊人「逼爆」。旅遊事務專員張馮泳萍表示，樂見旅客「捐窿捐罅」，認為生態旅遊景點需一定的規管，例如限制車輛駛進，但指不考慮向遊人收取入場費，會設法分散旅客至其他山徑景點。旅發局明年亦會推出旅遊實時地圖，提供輪候時間等資訊。

110萬人次內地旅客在五一長假期穿梭堅尼地城、旺角等大街小巷「打卡」。張馮泳萍在電視節目上指，樂見旅客四處探索真正做到無處不旅遊，但認為萬宜水庫東壩等生態旅遊景點需要一定的規管，包括考慮分時段限制車輛進入。

她舉例，旅客到東壩會想看六角形岩柱、大海等自然景觀，如世外桃源一樣，若太多人時，「全部都是人頭、逼到走不動」，相信旅客不會想見到。她建議跨部門協助解決，例如分散遊客到不同的綠色景點，但指不考慮收入場費，並解釋該處是郊野公園，收入場費需要建設閘口，並不可行。

至於不少旅客選擇「窮遊」，如借宿快餐店，被指對振興經濟無幫助。張馮泳萍相信情況只佔少數人，指旅客來港很多元，例如部分或喜歡來港看收費較高的表演，部分或會去吃較貴的美食、住高酒店那些都貴一點，也有一些專程來港遊博物館，若到訪康文署的博物館，收費很低或者免費。她認為香港作為旅遊城市，要歡迎不同類型的旅客。當局亦會繼續留意新打卡點和景點情況，適時採取人工智能等科技分流人潮。

此外，張馮泳萍在另一電視節目上指，旅發局明年將推出旅遊實時地圖，會參考主題樂園地圖，將不同景點輪候時間納入地圖資訊，方便旅客可善用時間到近商場閒逛，但暫時未有明確會推供甚麼景點的資訊，因為旅客「無處不旅遊」下，個別景點或會突然爆紅，要視乎實際情況再安排。