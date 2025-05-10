當局料未來兩年增1.2萬個泊位　商用車泊位僅900個

政府計劃增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，由320港元加至400港元，被批評泊車位不足下加價不公平。運輸及物流局表示，未來兩年將增加逾1.2萬個泊車位，其中率先在觀塘等泊車需求大的地區加裝逾220個咪錶位，最快明年完成。然而，暫時已知專供商用車的泊位約900個，即佔整體不足8%。

運流局昨日(9日)向立法會交通事務委員會提交補充文件，預計未來兩年可增加逾1.2萬個泊位，包括在短期泊車需求較大和現有咪錶使用率較高的地區，例如觀塘、灣仔、葵青、元朗等，率先增加逾220個咪錶位，預計明年完成；在商用車泊車需求較大的地點，增加至少100個路旁夜間商用車泊位；未來兩年會出租的短期租約停車場，預計可提供約600個泊位；已啟用及正施工的公眾停車場則可提供1,400個泊位，包括逾180個商用車泊位。

同時，公私營發展項目亦預留地方建泊位，包括明年落成的資助房屋，預計合共提供約4,700個泊位，包括逾220個商用車泊位；至於私人發展項目，按現時建屋進度估算，未來兩年可提供超過5,400個泊位。然而，計及上述暫時已知專供商用車的泊位僅約900個，即佔整體泊位不足8%。文件顯示，去年商用車泊位與車輛數目比例僅0.66，遠低於私家車泊位比例的1.14，反映商用車泊位數量嚴重不足。

當局解釋，商用車泊位需求受多項因素帶動，例如經濟狀况、地區供求、停泊習慣等，故比例未必反映實際供求。局方又指，運輸署會在未來出租的短期租約停車場，訂明最少須提供的商用車泊位數目；政府出售予私人發展商的物流用地，預計在2030年前提供370個商用車泊位，強調未來數年商用車泊位會再增。另運輸署正與房屋署商討，開放沙田、荃灣等地5個公共屋邨的上落客貨處，供商用車夜間停泊。