百度導航植入廣告　遮蓋畫面影響行車

內地互聯網公司百度集團在李彥宏掌舵下醜聞不絕，多名民眾近日投訴百度地圖在導航途中植入飲品廣告，遮蓋畫面上交通標誌，影響行車安全。百度地圖周五（9日）為此致歉，未正面回應植入廣告問題。

根據車主提供畫面顯示，百度地圖導航介面突然出現「累了困了 喝東鵬特飲」字句，正好鋪滿虛擬高速公路行車道路之上。另有其他車主行駛至另一個路口時，介面亦出現同樣廣告，文字甚至遮蓋導航車道變道標誌。由於導航介面當時為夜間模式，光線較暗，結果令標誌更難識別。

百度內部員工透露，李彥宏在今年計劃的目標和關鍵結果（OKR）明確指出，要把地圖毛利做正。百度地圖廣告一級代理商透露，東鵬特飲廣告是由客戶單獨定製，預計廣告植入合作費用在1,000萬元人民幣（約1,070萬港元）以上。東鵬飲料公司工作人員稱暫不清楚相關情況，正向相關部門核實。

互聯網廣告管理辦法列明，以彈出等形式發布互聯網廣告，廣告主、廣告發布者應當顯著標明關閉功能。律師確認，若導航廣告遮擋路線、自動播放或強制停留，可能違反上述法例。如廣告干擾司機注意力，更可能違反道路交通安全法。若因此引發事故，平台或需承擔部分過錯責任。