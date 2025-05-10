議員倡港企與大灣區合作推「雙聘制」　促三地人才供應

政府近年推出措施冀「搶人才」，議員顏汶羽今日（10日）於社交平台發文，就粵港澳三地的人才策略提出多項建議，包括建議香港高等院校或企業，與大灣區機構合作推行「雙聘制」，由香港企業聘請國際人才，以享低稅率及便捷出入境優勢，同時以技術顧問身份參與或受聘於內地企業；設立粵港澳大灣區第3個國家實驗室，以吸引國際頂尖團隊及促進香港與內地協作；推動三地專業資格互認；以及探討「跨境職業教育」。

顏指，大灣區擁有香港、澳門的國際化優勢，以及內地的產業基礎，聯合引進培養國際人才，可以促進區內科創協同，提升競爭力。他建議設立粵港澳大灣區第3個國家實驗室，以吸引國際頂尖團隊、促進香港與內地科研協作，並同時聯合培養博士生。

他又提到，前年香港與廣東省建立「工程專業人才職稱評審機制」，首批逾200名香港工程師已取得內地資格。他建議將該機制擴展至其他領域，例如醫療、金融、會計等，推動三地專業資格互認，又認為香港專業學會需與內地部門加強溝通，以簡化流程，促進更多專業人士融入大灣區發展。

另外，顏汶羽說，粵港澳大灣區正推行「一試多證」制度，考生通過一次考試，即可獲得三地職業資格證書，認為可探討透過制度進行「跨境職業教育」合作，透過混合教學模式，由香港專家線上授課，並到內地實習，以提高人才供給。