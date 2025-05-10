荃灣區外賣員罷工　批優先派單如減人工　當區今晚每單突加$6補貼

內地外賣平台美團旗下Keeta在2023年5月進軍香港後，一直以「銀彈」攻勢，搶佔香港外賣市場份額。約40名Keeta外賣員今日(10日)中午發起罷工行動，批評Keeta的「K GO」優先派單機制如同減人工，要接受較低的單價，「迫外賣員向下競爭」。

他們要求Keeta將非繁忙時間的「單價」調整至高於43港元，「孖單」不低於80港元，以及提供補貼，否則會即日起在繁忙時間罷工。有外賣員在社交平台稱，不知是否與罷工有關，荃灣區單量增加，而且晚上6點後有每單6港元補貼。

罷工外賣員表示，在「K GO」優先派單機制推行前，「單價」約有30至40港元，「孖單」則有60至70港元。惟「K GO」推行後，「單價」僅10至20港元，「孖單」則只有30至40港元。而且荃灣區在繁忙時間更沒有任何額外補貼。外賣員權益關注組成員指出，外賣員如不加入「K GO」，系統會減少派單，同樣令外賣員收入減少。

Keeta在去年中引述市場調查機構Measurable AI資料，指以去年3月訂單數量計，Keeta已佔香港外賣市場約44%份額，市佔率已攀升至首位。