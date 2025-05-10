內地女英語求助空姐被回No Chinese　國泰指過程沒人不滿

一名女乘客在內地社交平台投訴，指在上月29日乘搭國泰航空從紐約飛往香港的航班上，後排乘客不給她調整座椅靠背。她以英語求助空姐時，對方多次重複「No Chinese」，最終僅安排她換到一個無法充電的座位。她事後投訴國泰，獲贈送6,000飛行里數，後來增至8,500里數。她指只要涉事空姐道歉。國泰確認該航班有接獲乘客更換座位要求，已協助她換位，但指過程中並未接獲任何對事件處理的不滿。

乘客Racheal在小紅書撰文表示，當日搭乘國泰航班返回香港，遭後排乘客不讓她調整座椅靠背。無奈之下，她按下服務鈴希望機艙服務員出面協調，但竟在座位上等了十幾分鐘，期間後座乘客不停踢座椅。其後有空姐經過，Racheal以英語說明情況，請求對方幫忙協調後排乘客。

不過，空姐卻直接打斷她，皺眉說「No Chinese」。她起初以為自己聽錯，於是繼續用英語解釋，但空姐再次重複「No Chinese」，連續3次都是這句話，態度冷漠。Racheal質疑，她全程用的是英語，為甚麼她要這樣回應，並疑惑空姐是歧視中國乘客，還是不懂中文。空姐在再三爭取後才安排她更換座位，但新座位無法充電。

Racheal事後國泰反映空姐的態度問題，獲回覆指會調查事件，並贈送她6,000飛行里數，其後增至8,500飛行里數。但她強調，自己需要的是空姐的道歉，而非物質賠償，

國泰回覆東網指，該班CX841航班的飛行途中，機艙服務員接獲1位顧客更換座位的要求。機艙服務員接獲要求及了解情況後，在確認前方有可使用的座位後，協助顧客更換座位。他們得悉，整個對話全程以英語進行。由於該顧客以英語提出訴求，該名非華裔機艙服務員亦以英語回應，過程中並未接獲任何對事件處理的不滿。

國泰又說，機艙服務團隊一貫重視服務質素，而每名機艙服務員配戴的名牌，亦清楚標示該名機艙服務員可用以溝通的語言。每一個航班都有懂得英語、普通話、粵語及其他語言的機艙服務員。國泰續指，在接獲反映意見後，顧客服務團隊一直與該顧客保持溝通，解釋情況並提供所需協助。考慮到顧客的感受，他們亦提出向顧客致贈飛行里數以聊表心意。