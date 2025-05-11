全職媽媽重返職場成鐵路人　辛苦但有成功感「搵到自己嘅價值！」

不少全職媽媽離開職場多年，重返社會工作並非易事。有兩名全心投入家庭10年以上的全職媽媽，透過港鐵於2023年推出的「半職工作」計劃重投職場，成為客務聯絡主任。有全職媽媽指，有關計劃的工作安排彈性，兼顧工作之餘仍能照顧子女，坦言辛苦但有成功感，「搵到自己嘅價值！」

陳庭煒於2023年加入港鐵，任職上水站客務聯絡主任。她10多年前為為照顧一對子女，而辭去文職工作；隨着幼女升讀小學，她希望能重返職場，但在求職途中發現，大部分工作的工時，難以讓她兼顧家庭。後來，她在求職平台發現，港鐵推出「半職工作」計劃，每天工作5日、每日工作4小時，彈性選擇工作時段之餘，亦可到就近的車站工作，方便照顧子女。

陳庭煒表示，離開職場10多年後重返社會，直言「有擔心」，但港鐵有完善的入職培訓，加上上司及同事經常關心及幫忙，讓她很快適應職場。她提到，家人初時擔心自己會「太攰」，「辛苦一定有，但做咗份工開心咗，冇做10年都可以上到手，有成功感。」

任職青衣站客務聯絡主任的黃美圻亦有類似經歷，去年在兩名兒子均升讀小學後，在離開職場約10年後加入港鐵。她表示，自己當年曾任職酒店前台，與客務聯絡主任屬相同工種，可以把以往的經驗帶到新的工作。

此外，黃美圻的兩名兒子均是鐵路迷，重返職場讓母子之間的交流話題增加。她指不時向兒子分享鐵路的秘密，例如從員工培訓學到的路軌、道岔等專業知識，獲兒子稱讚「好叻！」她期望，在小兒子升上中學後，計劃由半職轉為全職，「唔會淨系困咗喺屋企，搵到自己嘅價值。」