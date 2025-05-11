酒店母親節成逆市奇葩　復活節快閃推自助餐優惠助力

雖然中式酒樓大呻母親節生意大挫，但有酒店反而成為「逆市奇萉」，自助餐廳在母親節正日及周末均「爆滿」，尤其午市要分兩輪，而中、西餐廳的入座率亦甚高，與去年相若。負責人相信，港人仍願意消費，但追求更精緻的產品，亦要善用社交平台推廣，提早推出優惠。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，旗下酒店母親節自助餐分兩輪午市及一輪晚市，收費628元及848元，均已爆滿。他提到在復活節期間，餐廳廚師花心機推出特色甜品，適合客人打卡，上載至社交平台時獲得很多回應，並順勢在旗下網店「快閃」優惠價預訂自助餐，成功吸引很多人訂座。

陳宗彝提到，愈來愈多客人喜歡在日間時間吃自助餐，只有周五晚市才較多人，相信中午較易約齊長輩吃飯，而媽媽一般不太喜歡玩到太夜，令午市自助餐較多人訂座，甚至有人「當食埋早餐」。

至於酒店中菜廳及西菜廳在母親節的表現，陳宗彝說，除了西菜廳晚市訂枱至今按年少約20%外，其他都有增幅，滿座或接近滿座，相信會有即日排隊客人下能夠全滿，形容反應十分理想。