北上熱潮衝擊生意　花店母親節搞新意思　花樽花助表愛意

今日(11日)便是母親節，是「廿四孝」子女送花予媽媽表孝心和家人團庭的日子。可是，旺角花墟的花店負責人對銷情態度保守，訂花的人大多數是熟客，難言理想，相信與北上熱潮、內地平價花店進軍香港有關。而花店亦「搞搞新意思」，今年推出青花瓷「花樽花」，亦與餅店及美容店聯乘限量推出花束連蛋糕或面膜套餐，方便客人「一次過」安排慶祝活動。

花墟一帶的花店在母親節前夕「一反常態」，大多數沒有大型海報宣傳節日，只有少數在店外角落擺放康乃馨花束或盆栽，售價168港元至約1,280港元不等，視乎花束大小、配襯花材及款式，另有支裝康乃馨以40多至70港元銷售。記者近日視察時，未見有人訂母親花或即場買花。

深圳來港讀書的郭同學表示，打算在母親節首度親手煮飯給媽媽吃，感謝她多年來為家人煮飯及付出，暫時未想到會煮甚麼，因為正在專心考試，亦未訂購花束，會在正日才買康乃馨。已是媽媽的吳女士指，女兒正在外國讀書，對上的長輩亦已不在，料今年沒特別慶祝活動，可能會與丈夫簡單吃飯。她笑言沒女兒送花，惟有自己送給自己，順道揀選小盆栽美化家居。

花店亦透露今年市道都比較淡靜。卉豐花業經理梁嘉兒向本報表示，至今收到逾200張訂單，與去年相若，但逾90%均是熟客或網上訂單，近日街道人流亦稀少，極少新客，期望隨着愈近母親節，訂單量會再多約100張。而花店因應現時經濟環境一般，多推出較實惠的花束，方便客人買兩、三紥花送給三代母親。

她又提到，港人愈來愈習慣在內地平台網購，包括低價購買花束直送到港，直接衝擊本地花店的生意，又說花墟近來已有3間花店變「吉舖」，亦有內地花店「插旗」，令她們都要降花價競爭，毛利減少使經營愈見困難。不過，她坦言不能單靠劈價吸客，在情人節推出、平過10年前的「留港消費套餐」雖然成功吸客，但成本高最終反而「無肉食」。

面對內地低價花束來襲，梁嘉兒指花店亦要變陣，推出獨特產品令客人願花費，其中今個母親節推出中式青花瓷「花樽花」禮盒，當中一款用上香檳色系的康乃馨配大麗花，而花樽在節日後可繼續插花。她們又與本地餅店合作，首次推出限量康乃馨小花束配玫瑰馬卡龍小蛋糕套裝，方便客人「一條龍」安排慶祝母親節；亦聯乘本地推出花束連面膜套餐。她說兩個套餐均獲熟客支持，考慮未來大時大節再推出。