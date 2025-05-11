王毅跟印巴官員通電話　稱停火符合印巴根本利益

印巴局勢升溫，中共中央政治局委員、外交部長王毅上周六（10日）應約同巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話。王毅同日亦跟印度國家安全顧問多瓦爾通電話。

王毅向達爾表示，作為巴基斯坦和印度共同鄰國，中方對印巴衝突升級感到擔憂，中方對此表示慰問，支持巴方維護國家主權和民族尊嚴。中方相信巴方會冷靜應對當前事態，作出符合巴根本和長遠利益的決定，期待並支持巴印雙方盡快停火。

達爾講述印巴衝突的最新情況，表示巴方願同印方實現停火，但不會放鬆警惕，將對侵犯巴主權和領土行為予以回應，感謝中方為實現停火止戰所作的斡旋努力，願同中方及國際社會保持密切溝通。

王毅向多瓦爾表示，當前國際形勢變亂交織，亞洲地區的和平穩定來之不易，值得倍加珍惜；印度和巴基斯坦是搬不走的鄰居，都是中國的鄰國。中方讚賞多瓦爾關於戰爭不是印方選擇的表態，真誠希望印巴雙方保持冷靜克制，通過對話協商妥處分歧，避免局勢升級。

多瓦爾表示，帕哈爾格姆恐襲事件造成了印方人員嚴重傷亡，印方需要採取反恐行動；戰爭不是印方的選擇，也不符合任何一方利益，印巴雙方將致力於停火，期待盡快恢復地區和平與穩定。